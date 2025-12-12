المتزلجة الكورية تشيه غاون تفوز ببطولة العالم للتزلج الحر على الجليد

Photo : YONHAP News / FIS Social media

تُوّجت المتزلجة الكورية الجنوبية الشابة "تشيه غاون" بلقب بطولة العالم للتزلج الحر على الجليد للسيدات، في مضمار نصف الأنبوب، التي أقيمت في مدينة "تشانغ جيا كو" الصينية يوم الجمعة.وحصلت اللاعبة البالغة من العمر 17 عاما على المركز الأول برصيد 92.75 نقطة، لتُحرز بذلك لقبها الأول في بطولة العالم لهذا الموسم، وثاني انتصار لها في هذه البطولة بعد فوزها السابق في ولاية "كولورادو" الأمريكية في عام 2023.وتقدمت تشيه بفارق نقطتين ونصف على اليابانية "رايز كودو" التي حلت في المركز الثاني، بينما احتلت الصينية "كاي شيويه تونغ" المركز الثالث برصيد 80.5 نقطة.يُذكر أن التزلج الحر على الجليد في مضمار نصف الأنبوب يُعدّ من أبرز منافسات التزلج الحر، حيث يتزلج الرياضيون على هيكل ثلجي على شكل حرف "U"، وينطلقون من جدران شديدة الانحدار لأداء حركات بهلوانية جوية مثل الدوران والقفزات، ويتم تقييمهم بناء على إتقان الحركات وتنوعها، وصعوبتها، واستخدام الأنبوب، وارتفاع القفزة.وتتمتع تشيه بفرصة جيدة للفوز بميدالية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 في فبراير.وسوف تُقام منافسات نصف الأنبوب في بطولة كأس العالم للتزلج على الجليد لموسم 2025 2026 في ولاية كولورادو الأمريكية يوم 17 ديسمبر.