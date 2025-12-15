شركة صينية تسعى لتصدير خطوط تجميع الطائرات المسيّرة إلى كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

قال تقرير نشره موقع متخصص في شؤون كوريا الشمالية إن شركة صينية مصنّعة للطائرات المسيّرة تسعى حاليا لشحن مرافق إنتاج هذه الطائرات إلى كوريا الشمالية، على الرغم من عقوبات مجلس الأمن الدولي التي تحظر جميع صادرات الآلات إلى بيونغ يانغ.ونشر موقع "إن كي نيوز" تقريرا عن مقطع فيديو ظهر يوم الجمعة على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، يُظهر الشركة التي تتخذ من مقاطعة "جيانغ سو" مقرا لها، وهي تُجري اختبارا نهائيا على خطوط تجميع الطائرات المسيّرة قبل شحنها إلى كوريا الشمالية.وتزعم الشركة أن هذه الخطوط قادرة على إنتاج ما يصل إلى 100 طائرة مسيّرة يوميا.وأشار التقرير إلى أن معظم هذه المرافق المخصصة للاستخدام الصناعي مشمولة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2397، الصادر عام 2017، والذي يحظر جميع صادرات الآلات إلى كوريا الشمالية. ويُعتقد أن بيونغ يانغ تُهرّب طائرات مسيّرة صينية منخفضة التكلفة للاستخدام المدني والعسكري، وقد أظهر تقرير صادر في عام 2021 عن لجنة العقوبات على كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن أن إحدى الطائرات المسيّرة التي عُرضت في العرض العسكري الكوري الشمالي في عام 2020 كانت منتجا صينيا.وقال "شين صونغ كي" كبير المحللين في المعهد الكوري لتحليلات الدفاع، لشبكة "إن كي نيوز" إن واردات خطوط التجميع يمكن أن تُحدث تحولا جذريا في قدرات تصنيع الطائرات بدون طيار في كوريا الشمالية.