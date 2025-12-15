سيول وواشنطن تناقشان نقل القواعد العسكرية الأمريكية

اجتمعت اللجنة المشتركة المعنية باتفاقية وضع القوات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في قاعدة القوات الأمريكية في كوريا في مدينة "بيونغ تيك" بمقاطعة كيونغ كي، يوم الجمعة.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول، أشار الجانبان إلى تواصلهما الفعال بشأن حماية المنشآت العسكرية الأمريكية، والإدارة البيئية، وإجراءات الهجرة، منذ الاجتماع السابق في نوفمبر 2023. وأضافت الوزارة أن الجانبين اتفقا أيضا على الإسراع في إجراء المشاورات بشأن نقل القواعد العسكرية الأمريكية وإعادتها وفقا لاتفاقية وضع القوات وغيرها من الاتفاقيات.وأكد المشاركون في الاجتماع على أن اتفاقية وضع القوات تُعدّ ركيزة أساسية للتحالف، واتفقوا على مواصلة التنسيق الوثيق بشأن المسائل ذات الصلة.يذكر أن اتفاقية وضع القوات تُحدد الوضع القانوني للقوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، والبالغ عددها 28,500 جندي.