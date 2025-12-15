الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

الاقتصادية

عدد الشباب الكوريين خارج سوق العمل يسجل أعلى مستوياته في أربع سنوات

Write: 2025-12-15 10:09:09

عدد الشباب الكوريين خارج سوق العمل يسجل أعلى مستوياته في أربع سنوات

Photo : YONHAP News

تم تصنيف ما يقرب من 1.6 مليون مواطن كوري في العشرينيات والثلاثينات من العمر على أنهم "خارج سوق العمل" الشهر الماضي، وهو أعلى رقم من نوعه في أربع سنوات.
وأوضح تقرير صادر عن وزارة الإحصاءات والبيانات أمس الأحد، أن إجمالي عدد الأشخاص في هذه الفئة العمرية بلغ مليونا و589 ألف شخص، وهم إما عاطلون عن العمل، أو يستعدون للعمل، أو في إجازة.
ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 28 ألفا مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر من عام 2021، عندما بلغ الرقم المقابل مليونا و737 ألفا خلال جائحة كورونا.
وبلغ عدد العاطلين عن العمل في العشرينيات والثلاثينيات من العمر 359 ألف شخص الشهر الماضي، بزيادة قدرها 22 ألفا مقارنة بالعام السابق.
أما من هم في حالة "راحة" دون ممارسة أي نشاط محدد، فقد بلغ عددهم 719 ألفا، وهو أعلى رقم منذ بدء جمع البيانات ذات الصلة في عام 2003.
وبلغ عدد الأشخاص في هذه الفئة العمرية الذين يستعدون للعمل 511 ألفا الشهر الماضي.


