قانون الذكاء الاصطناعي الأساسي في كوريا يدخل حيز التنفيذ في يناير

Photo : YONHAP News

تسير كوريا الجنوبية بخطى ثابتة لتصبح أول دولة تُطبّق مجموعة من لوائح الذكاء الاصطناعي، وذلك مع دخول قانون الذكاء الاصطناعي الأساسي حيز التنفيذ يوم 22 يناير القادم.وقد أصدر الاتحاد الأوربي بالفعل تشريعات في هذا الشأن، ومن المقرر أن تدخل العديد من لوائحه حيز التنفيذ في أغسطس من العام القادم، إلا أن بعض الأحكام قد تُؤجل حتى عام 2027 في ظل اشتداد المنافسة العالمية وضغوط الشركات، وبالتالي فإن هذا يجعل كوريا الجنوبية فعليا أول دولة تطبق قوانين تنظيمية خاصة بالذكاء الاصطناعي.ويتضمن قانون الذكاء الاصطناعي الأساسي بنودا تلزم بتحديد المحتوى المُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي بوضوح من خلال العلامات المائية أو غيرها من الوسائل.لكن خبراء الصناعة في كوريا الجنوبية يتساءلون عما إذا كانت كوريا تتسرع في تطبيق قوانينها الخاصة بالذكاء الاصطناعي، خاصة مع تراجع الاتحاد الأوربي على ما يبدو.ووفقا لدراسة استقصائية حديثة أجرتها مؤسسة "ستارت أب ألاينس" وشملت 101 شركة ناشئة محلية في مجال الذكاء الاصطناعي، أفاد 98% منهم بأنهم لم يضعوا بعد أنظمة عملية للاستجابة لتطبيق قانون الذكاء الاصطناعي الأساسي.