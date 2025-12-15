الحكومة الكورية تعقد اجتماعا طارئا لمناقشة ارتفاع سعر صرف الدولار

Photo : YONHAP News

عقدت حكومة كوريا الجنوبية اجتماعا طارئا خلال عطلة نهاية الأسبوع لمناقشة التدابير اللازمة لمواجهة التقلبات المستمرة في سوق الصرف الأجنبي.وترأس وزير المالية "كو يون تشول" الاجتماع الذي عُقد في المجمع الحكومي في سيول بعد ظهر أمس الأحد، من أجل مراجعة آخر التطورات في الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي المحلية والعالمية، ومناقشة تدابير الاستجابة.وشمل المشاركون في الاجتماع رئيس لجنة الخدمات المالية "لي أوك وان"، ومحافظ البنك المركزي الكوري "ري تشانغ يونغ"، وكبير مساعدي الرئيس للنمو الاقتصادي "ها جون كيونغ"، بالإضافة إلى مسؤولين كبار من وزارتيْ الرعاية الاجتماعية والصناعة.ولم تقدم وزارة المالية تفاصيل حول نتائج الاجتماع.ويُنظر إلى عقد اجتماع طارئ بعد ظهر يوم العطلة الأسبوعية الرسمية على أنه مؤشر على تزايد القلق إزاء التطورات الأخيرة في سوق الصرف الأجنبي، حيث ارتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الوون الكوري هذا الشهر إلى ما يزيد عن 1470 وون، مسجلا أعلى مستوى شهري منذ الأزمة المالية الآسيوية في عام 1997.وفي تداولات ليلة الجمعة، انخفضت قيمة الوون إلى 1479.9 وون أمام الدولار، مقتربة من مستوى 1500 وون ذي الدلالة النفسية.