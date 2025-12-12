كوريا والصين واليابان تتفق على تعزيز الحصول على الخدمات الطبية بالذكاء الاصطناعي

Photo : YONHAP News

تعهدت كوريا والصين واليابان بتعزيز التعاون في ثلاثة مجلات صحية، هي: ضمان الصحة العامة استفادة من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، وضمان الشيخوخة الصحية، وتعزيز الصحة النفسية.وأوضحت وزارة الصحة الكورية أنه تم عقد الاجتماع الثامن عشر لوزراء الصحة بين الدول الثلاث، في سيول يوميْ أمس الأحد وأول من أمس، بهدف تعزيز التعاون المشترك.وشارك في اجتماع هذا العام الذي عقد برئاسة وزيرة الصحة الكورية "جونغ اون كيونغ"، كل من وزير الصحة الياباني "كينيتشيرو أوينو"، ومدير إدارة التعاون الدولي في اللجنة الوطنية الصحية الصينية "فينغ يونغ".وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل ضمان الصحة العامة والشيخوخة الصحية والصحة النفسية من خلال تبادل الخبرات السياسية بين الدول الثلاث، وتعزيز عدالة الحصول على الخدمات الطبية اللازمة، وإمكانية الوصول إليها بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، كما أكد المشاركون على دعم إنشاء منظومة رعاية صحية متكاملة تقدم الخدمات الطبية من منظور يمتد طوال دورة الحياة، من أجل مواجهة شيخوخة السكان.وفي مجال الصحة النفسية، اتفق ممثلو الدول الثلاث على أهمية الصحة النفسية التي تؤثر على جودة الحياة باعتبارها من قضايا الصحة العامة، كما اتفقوا على وضع أولوية لإيجاد استراتيجيات للوقاية من الانتحار حسب مراحل دورة الحياة، والكشف المبكر عن الفئات عالية الخطورة، وإنشاء منظومة للتدخل في الوقت المناسب.