كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان تدريبات مشتركة على مواجهة هجوم نووي

Write: 2025-12-16 09:56:01

Photo : YONHAP News

تجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة حاليا تدريبات مشتركة تحاكي هجمات إرهابية نووية وإشعاعية.
وأعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أمس الاثنين، أن التدريبات التي تستمر يومين، وتحمل اسم "النمر الشتوي الرابع"، بدأت أمس في سيول بمشاركة حوالي 120 مسؤولا من البلدين، ممن لهم صلاحية التصدي للإرهاب النووي والإشعاعي.
ويستعرض المشاركون خلال هذه التدريبات إجراءات الاستجابة التدريجية لهجوم نووي محتمل على سيول، ويدرسون أدوار الوكالات المعنية، كما يناقشون سبل تعزيز التعاون الثنائي.
وتُقام تدريبات "النمر الشتوي" بشكل مشترك منذ عام 2017 من قبل وزارة الخارجية الكورية الجنوبية ووزارة الحرب الأمريكية ووزارة الطاقة الأمريكية، بهدف تعزيز قدرة البلدين على التصدي للإرهاب النووي والإشعاعي.


