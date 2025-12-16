المحكمة تحكم على القائد السابق للمخابرات العسكرية بالسجن عاميْن

Photo : YONHAP News

حكمت محكمة سيول المركزية أمس الاثنين على قائد المخابرات العسكرية السابق "نوه سانغ وان"، بالسجن عامين بعد إدانته بتهمة الحصول على معلومات سرية.وأصدرت المحكمة ذلك الحكم الذي ينص أيضا على تغريمه مبلغ 24 مليون وون كوري، أي ما يعادل 17 ألف دولار أمريكي تقريبا، لتلقيه معلومات شخصية لعناصر عسكرية لتشغيل وحدة للتحقيق في "تزوير الانتخابات" خلال فترة الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.وقد أُدين نوه بجميع التهم، بما في ذلك انتهاكات قانون حماية المعلومات الشخصية وتلقي أموال عن طريق ترتيبات غير مشروعة. وقالت المحكمة إن جريمة المتهم كانت بمثابة الدافع وراء إصدار المرسوم غير الدستوري وغير القانوني.وكانت قد وُجهت إلى نوه لائحة اتهام في يونيو الماضي تشمل تلقي معلومات عسكرية من قائد المخابرات الدفاعية آنذاك "مون سانغ هو"، في الفترة بين سبتمبر وديسمبر الماضيين. كما اتُهم بقبول 20 مليون وون نقدا، بالإضافة إلى قسائم هدايا من متاجر كبرى بقيمة 6 ملايين وون أخرى، من عقيد وعميد في الجيش، في الفترة بين أغسطس وسبتمبر الماضيين، مقابل خدمات تتعلق بترقيتهما.وتُعد هذه أول إدانة تلي لائحة اتهام من فريق التحقيقات الخاص فيما يتعلق بقضية الأحكام العرفية.