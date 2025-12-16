وزارة التعليم الكورية تحقق في صعوبة امتحان اللغة الإنغليزية

Photo : YONHAP News

أعلنت وزارة التعليم الكورية أمس الاثنين أنها ستُجري دراسة دقيقة لعمليات التحضير والمراجعة لاختبار القدرات الدراسية الجامعية، وذلك في أعقاب الانتقادات الموجهة لصعوبة اختبار هذا العام.وصرح المتحدث باسم وزارة التعليم "جونغ بيونغ إيك" خلال مؤتمر صحفي دوري، بأن الحكومة تأخذ على محمل الجد مخاوف الجمهور بشأن امتحان اللغة الإنغليزية ضمن امتحانات القبول الجامعي. وأضاف جونغ أن الوزارة تُعدّ حاليا إجراءات لتحسين النظام، وإدارة صعوبة الامتحان، ومنع تكرار المشكلة.كما أعرب وزير التعليم "تشيه كيو جين" عن أسفه للأثر السلبي الذي أحدثه هذا الاختبار المثير للجدل على الطلاب وأولياء أمورهم.وقد سجلت نسبة الطلاب الحاصلين على تقدير ممتاز في اللغة الإنغليزية، أي 90 درجة أو أكثر على المقياس المطلق، أقل مستوى لها منذ عام 2018، وهو العام الذي طُبّق فيه نظام التقدير.وفي حديثه على برنامج إذاعي أمس، تناول تشيه الدعوات لإلغاء الاختبارات السنوية بالكامل، قائلا إن ذلك سيكون صعبا وقد يُسبب المزيد من المشاكل، لكنه أكد أن الوزارة تدرس سبل تصميم عملية قبول جامعي تتناسب بشكل أفضل مع نظام التعليم الثانوي.