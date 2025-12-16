تراجع مؤشر البورصة الكورية وسط المخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي

Photo : YONHAP News

انخفض مؤشر سوق الأسهم في كوريا الجنوبية بنسبة تقارب 2% أمس الاثنين، حيث أثرت المخاوف المتجددة بشأن فقاعة الذكاء الاصطناعي سلبا على معنويات المستثمرين.وانخفض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب القياسي، كوسبي، بمقدار 76.57 نقطة، أي بنسبة 1.84%، ليغلق عند 4090.59 نقطة.وكان حجم التداول معتدلا عند 344 مليون سهم بقيمة 15.3 تريليون وون، أي ما يعادل 10.4 مليار دولار أمريكي تقريبا، حيث فاق عدد الأسهم الخاسرة عدد الأسهم الرابحة بنسبة 529 إلى 350.وقد عادت المخاوف بشأن فقاعة الذكاء الاصطناعي إلى الظهور، وازدادت ضغوط البيع، بعد أن أصدرت شركتا التكنولوجيا الأمريكيتان العملاقتان "برود كوم" و"أوراكل"، توقعات مخيبة للآمال بشأن هوامش الربح، مما أعاد إشعال الشكوك حول ربحية استثمارات الذكاء الاصطناعي.ومن ناحية أخرى، ارتفع مؤشر كوسداك، الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي، بمقدار 1.48 نقطة، أي بنسبة 0.16%، ليغلق عند 938.83 نقطة.وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الوون الكوري بمقدار 2.7 وون، ليصل إلى 1471 وون حتى الساعة 3:30 من مساء أمس الاثنين.