كوريا ولاوس توقعان معاهدات لمكافحة الاحتيال الإلكتروني والجرائم العابرة للحدود

Photo : YONHAP News

عقد رئيسا كوريا الجنوبية ولاوس قمة في سيول أمس، أشرفا خلالها على توقيع معاهدتين بشأن عمليات الاحتيال الإلكتروني والجرائم العابرة للحدود.وعقب القمة التي عُقدت في المكتب الرئاسي الكوري، حضر الرئيس "لي جيه ميونغ" ورئيس لاوس "تونغ لون سيسو ليت"، مراسم توقيع المعاهدتين المتعلقتين بتنسيق العدالة الجنائية وتسليم المجرمين.كما وقّعت وزارتا العمل في البلدين اتفاقية لتجديد مذكرة التفاهم التي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال القوى العاملة.وخلال القمة، اتفق الرئيسان أيضا على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى المشاركة الشاملة، وذلك بمناسبة الذكرى الثلاثين على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين هذا العام.وكان رئيس لاوس قد وصل إلى سيول أول من أمس الأحد في زيارة رسمية تستغرق يومين.