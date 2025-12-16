نجمة التزلج السريع كيم مين سون تحرز أول ميدالية لها في كأس العالم هذا الموسم

Photo : YONHAP News

حصلت المتزلجة الكورية الجنوبية "كيم مين سون" على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للتزلج السريع التي أقيمت في مدينة "هامار" النرويجية أول من أمس الأحد.واحتلت كيم المركز الثالث في سباق 500 متر سيدات بزمن قدره 37.835 ثانية، محققة بذلك أول ميدالية لها هذا الموسم وأول مركز لها ضمن المراكز الخمسة الأولى.وجاءت كيم في المركز الثالث بفارق ضئيل عن البولندية "كايا زيوميك نوغال" التي سجلت 37.831 ثانية، بينما جاءت اليابانية "يوكينو يوشيدا" في المركز الأول لتفوز بالميدالية الذهبية بزمن قدره 37.65 ثانية.وبهذا الإنجاز، أضافت كيم 48 نقطة إلى رصيدها، ليصل مجموع نقاطها إلى 222 نقطة، لتحتل المركز الحادي عشر في تصنيف كأس العالم. أما مواطنتها الكورية الجنوبية لي نا هيون فقد أنهت السباق في المركز الرابع بزمن قدره 37.91 ثانية، لتحتل المركز الرابع في الترتيب العام برصيد 254 نقطة.