صندوق المعاشات الكوري يمدد التحوط للعملات الأجنبية حتى نهاية العام القادم

Photo : YONHAP News

قرر صندوق المعاشات الوطني في كوريا الجنوبية تمديد فترة التحوط الاستراتيجي للعملات لمدة عام واحد حتى نهاية عام 2026، وذلك في ظل عدم استقرار سوق الصرف الأجنبي، بما في ذلك الارتفاع الأخير في سعر صرف الدولار مقابل الوون.وخلال اجتماعها السابع لهذا العام في المجمع الحكومي في سيول أمس الاثنين، وافقت لجنة إدارة صندوق المعاشات الوطني على تمديد فترة التحوط الاستراتيجي المؤقت للعملات، إلى جانب خطة لتحديد معدل العائد الفائض المستهدف، أو المعدل الذي يجب أن يحققه الصندوق فوق عائده المرجعي.وعقب هذا القرار، يعتزم صندوق المعاشات الوطني تمديد اتفاقية مقايضة العملات الأجنبية مع البنك المركزي الكوري للفترة نفسها.وقد قررت اللجنة تمديد فترة التحوط الاستراتيجي المؤقت للعملات حتى نهاية العام القادم، مشيرة إلى استمرار ارتفاع مستويات أسعار الصرف. وكانت اللجنة قد مددت سابقا خطة التحوط الاستراتيجي المؤقت للعملات حتى نهاية هذا العام للتخفيف من خسائر الصرف الأجنبي في أعقاب التقلبات الحادة في أسعار الصرف في ديسمبر 2024.كما قررت اللجنة إعداد خطة تنفيذ مرنة لتمكين التحوط الاستراتيجي للعملات من الاستجابة بشكل أسرع لظروف السوق. ووافقت اللجنة أيضا على هدف عائد فائض تراكمي قدره 0.248 نقطة مئوية للفترة الممتدة من عام 2022 إلى عام 2026.