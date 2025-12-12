كوريا الجنوبية والمملكة المتحدة توقعان اتفاقية تجارة حرة مُحدّثة

Photo : YONHAP News

وقّعت كوريا الجنوبية والمملكة المتحدة اتفاقية لتحديث اتفاقية التجارة الحرة الثنائية بينهما، وذلك بعد عامين من المفاوضات، بهدف توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق وتعزيز العلاقات الاقتصادية.وأعلنت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية اليوم الثلاثاء، أن وزير التجارة "يو هان كو" ونظيره البريطاني "كريس براينت" وقعا الاتفاقية في لندن أمس الاثنين.ومن المتوقع أن تُعزز الاتفاقية الجديدة صادرات كوريا الجنوبية إلى بريطانيا من خلال توسيع نطاق الإعفاءات الجمركية للسيارات، التي تُمثل 36% من صادرات سيول إلى المملكة المتحدة، وفتح سوق السكك الحديدية فائقة السرعة في بريطانيا.وحاليا، لا يحق لشركات تصنيع السيارات الكورية الجنوبية الحصول على إعفاء جمركي بنسبة 10% إلا إذا تم تصنيع 55% على الأقل من قيمة السيارة، بما في ذلك قطع الغيار والمواد، محليا. لكن الاتفاقية الجديدة تُخفّض هذا الشرط إلى 25%.وكانت كوريا الجنوبية والمملكة المتحدة قد أبرمتا اتفاقية تجارة حرة ثنائية لأول مرة في عام 2021، على غرار اتفاقية كوريا الجنوبية والاتحاد الأوربي، لضمان استمرارية التجارة والاستثمار بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوربي. وبعد ست جولات من المفاوضات وخمسة اجتماعات على مستوى الوزراء منذ مطلع العام الماضي، توصل الجانبان إلى اتفاق نهائي ووقعا الاتفاقية المُحدّثة.