الاقتصادية

Write: 2025-12-16 10:57:54

شركة كورية تبني مصهرا للزنك في ولاية تينيسي بالمشاركة مع الولايات المتحدة

Photo : YONHAP News

تخطط شركة كوريا للزنك، التي تعد أكبر شركة لصهر الزنك في العالم، لبناء منشأة للصهر في ولاية تينيسي بالمشاركة مع الحكومة الأمريكية وشركات أمريكية.
وقالت الشركة أمس الاثنين إن مجلس إدارتها وافق على الخطة وكشف عنها في إفصاح تنظيمي، مشيرة إلى أن مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تأمين محركات نمو جديدة.
وأضافت الشركة أن هذا الاستثمار يهدف إلى معالجة مخاطر سلاسل التوريد العالمية، وكذلك تلبية الطلب الأمريكي المتزايد على المعادن غير الحديدية والمعادن الاستراتيجية، مع إنشاء قاعدة إنتاج جديدة لضمان عوائد مستقرة ومستدامة.
وسوف يتم تنفيذ المشروع من خلال شركتها التابعة في الولايات المتحدة "كروسيبل ميتالز"، باستثمار إجمالي يُقدر بـ10.95 تريليون وون، أي ما يعادل 7.43 مليار دولار أمريكي تقريبا.
وسوف يشمل التمويل 2.86 تريليون وون تم جمعها عبر "كروسيبل جي في"، وهو مشروع مشترك بين كوريا للزنك وحكومة الولايات المتحدة ومستثمرين أمريكيين.
ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء في عام 2027، على أن يتم الانتهاء منها في عام 2029.





