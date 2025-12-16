واشنطن ترحب بالمشروع الكوري لصهر الزنك وتصفه بأنه انتصار كبير

Photo : YONHAP News

أشاد وزير التجارة الأمريكي "هوارد لوتنيك" باتفاقية شركة كوريا للزنك مع الحكومة الأمريكية لبناء مصهر ضخم للزنك في ولاية تينيسي، ووصفها بأنها "انتصار كبير" لأمريكا.وفي بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الاثنين، قال لوتنيك إن الرئيس دونالد ترامب قد أبرم صفقة تحويلية للمعادن الحيوية، تُعزز الأمن القومي الأمريكي، وتُعيد بناء القاعدة الصناعية، وتُقلل الاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية، وأعلن عن استثمار كبير مع شركة كوريا للزنك لإنشاء مصهر ومنشأة معالجة حديثة للمعادن الحيوية في ولاية تينيسي، ستنتج 540 ألف طن من المواد الأساسية سنويا.وأكد لوتنيك على أهمية هذه المعادن لتقنيات المستقبل، بما في ذلك أنظمة الدفاع، وأشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، والسيارات، ومراكز البيانات، والتصنيع المتقدم. وأضاف أنه ابتداء من العام القادم 2026، ستحظى الولايات المتحدة بأولوية الوصول إلى الإنتاج العالمي الموسع لشركة كوريا للزنك، مما يعزز الأمن والتصنيع الأمريكيين.وكانت شركة كوريا للزنك قد أعلنت في وقت سابق أن مجلس إدارتها وافق على خطة الاستثمار، وأوضحت في بيان صحفي أنها ستبرم مشاركة استراتيجية مع وزارتي الحرب والتجارة الأمريكيتين للاستثمار المشترك في بناء مصهر بمساحة 650 ألف متر مربع في منطقة "كلاركس فيل" بولاية تينيسي.