مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي يبحث في واشنطن الحوار مع كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

غادر العاصمة الكورية الجنوبية سيول صباح اليوم الثلاثاء مستشار الأمن القومي "وي صونغ لاك" متوجها إلى الولايات المتحدة لمناقشة سبل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القمة الكورية الأمريكية الأخيرة.وصرح "وي" للصحفيين قبيل مغادرته بأنه سيركز خلال زيارته لواشنطن على نقطتين، هما: التشاور حول إجراءات المتابعة لتقرير الحقائق المشترك بشأن نتائج القمة بين البلدين، وبحث سبل تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية وإجراء حوار مع كوريا الشمالية.وأوضح أنه قد مر أكثر من شهر على إصدار تقرير الحقائق المشترك، وبالتالي فقد حان الوقت لإعطاء دفعة لعملية التنفيذ.وأضاف أن الفترة الماضية شهدت تقدما كبيرا في المشاورات بشأن العلاقات الكورية الأمريكية والعلاقات الثلاثية بين كوريا والولايات المتحدة واليابان، كما تم إحراز تقدم أيضا في استعادة العلاقات الكورية الصينية، بما يسهم في إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.وقال إنه سيناقش مع الجانب الأمريكي خلال هذه الزيارة إمكانية إجراء حوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية وبين الكوريتين، كما سيسعى للتباحث مع الأمم المتحدة بشأن هذه القضية في إطار البحث عن سبل لدفع كوريا الشمالية إلى الحوار وتخفيف التوتر.