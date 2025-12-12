اختتام مهرجان ميوزيك بنك 2025 في اليابان بنجاح بحضور 120 ألف معجب للكيبوب

Photo : KBS News

اختتم بنجاح مهرجان الكيبوب "ميوزيك بنك غلوبل فيستيفال" لعام 2025 في اليابان، الذي أقامته قناة كي بي إس في ملعب اليابان الوطني في طوكيو يومي 13 و14 ديسمبر بحضور حوالي 120 ألف من محبي الكيبوب.وقدم المهرجان الذي عُقد تحت عنوان "غولدن رود"، كلٌ من المطرب الممثل "لي جون يونغ" والمطربة "جانغ وون يونغ" عضوة فرقة "آيف".وفي اليوم الأول من المهرجان، خطفت أنظار الجمهور فرقتا "إنهايبن" و"تومورو باي توغيذر" من خلال عروض درامية متميزة، بينما في اليوم الثاني قدمت الفرق التي تثبت مكانتها الراسخة في الساحة العالمية مثل "آيف" و"ستراي كيدز"، عروضا رائعة تتميز بأداء قوي.بالإضافة إلى ذلك، شاركت في المهرجان العديد من فرق الكيبوب المحببة مثل "أيتيز"، و"إتزي"، و"إنميكس"، و"بوي نيكست دور"، و"رايز"، و"أيليت"، و"زيروبيسون"، و"إن سي تي ويش"، و"كورتيس".وقالت كي بي إس إن هذا المهرجان كان أول حفل كيبوب يُعقد في ملعب اليابان الوطني، مما أظهر العصر الذهبي للكيبوب الذي يمتد إلى جميع أنحاء العالم متجاوزا الحدود الكورية.ومن المتوقع أن يتم بث تسجيل لهذا المهرجان على قناة كي بي إس 2 في الساعة الثامنة والنصف من يوم 30 ديسمبر.