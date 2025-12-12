الحكومة الكورية توزع 3.5 ملايين مضخة حرارية لتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة

Photo : YONHAP News

صرحت حكومة كوريا الجنوبية بأنها ستوزع 3 ملايين و500 ألف مضخة حرارية في جميع أنحاء البلاد حتى عام 2035، بهدف تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة بمقدار 5 ملايين و180 ألف طن.وأوضحت وزارة البيئة الكورية اليوم الثلاثاء أنه سيتم وضع أولوية في توزيع المضخات الحرارية إلى المناطق التي لم تصل إليها شبكات الغاز الطبيعي، باعتبار أن المضخة الحرارية تُعد جهازا يستخدم حرارة الهواء أو الأرض أو المياه لتبريد وتدفئة المباني، وهي تقنية صديقة للبيئة لا تؤدي إلى انبعاثات كربونية، ويمكن أن تصبح بديلا للوقود الأحفوري للتدفئة.وقال وزير البيئة "كيم صونغ هوان" إن هذه الخطة ستشكل نقطة انطلاق لانتقال قطاع المباني إلى مرحلة إزالة الكربون، مشيرا إلى أنه سيبذل قصارى جهده في وضع رؤية شاملة للطاقة الحرارية في أسرع وقت، مراعاة لإزالة الكربون وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات في نفس الوقت، لكي يتمكن المواطنون الكوريون من الشعور بالتغيير بشكل ملموس.