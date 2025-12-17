الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

ثلاثة من بين كل عشرة شباب في كوريا الجنوبية يعانون من الإرهاق

Write: 2025-12-17 10:08:25

Photo : KBS News

قال ثلاثة من بين كل عشرة شباب في كوريا الجنوبية إنهم يعانون من الإرهاق، أو استنزاف طاقتهم البدنية أو النفسية، نتيجة للضغط النفسي أو الإحباط المزمن.
وأوضح تقرير صادر عن معهد البحوث الإحصائية التابع لوزارة البيانات والإحصاءات أمس الثلاثاء، أن 32.2% من الشباب الكوريين قالوا إنهم شعروا بالإرهاق حتى العام الماضي، بانخفاض طفيف عن 33.9% في عام 2022.
ومع ذلك، ارتفعت النسبة خارج العاصمة من 30% في عام 2022 إلى 33.3%.
وسُجلت نسبة أعلى من النساء 36.2% ممن عانين من الإرهاق، مقارنة بنسبة 28.6% من الرجال.
وكانت الفئة العمرية الأكثر تضررا هي الفئة العمرية من 25 إلى 29 عاما، حيث بلغت نسبة من عانوا من هذا الشعور 34.8%.
وكان القلق المهني السبب الأكثر شيوعا للإرهاق بنسبة 39.1%، يليه الإرهاق من العمل بنسبة 18.4%، ثم الشك في المهام بنسبة 15.6%.
