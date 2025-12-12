سيول تُلمّح لإبرام اتفاقية منفصلة مع واشنطن بشأن الغواصات النووية

Photo : YONHAP News

صرح مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي "وي سونغ لاك" بأن سيول قد تدرس إمكانية إبرام اتفاقية منفصلة مع الولايات المتحدة لدعم المساعي الكورية لبناء غواصات نووية.وأدلى وي بهذه التصريحات للصحفيين لدى وصوله إلى مطار دالاس الدولي بالقرب من العاصمة الأمريكية واشنطن أمس الثلاثاء، مشيرا إلى حالة أستراليا التي تتلقى دعما من الولايات المتحدة وبريطانيا لاقتناء غواصات نووية، حيث تجاوزت القيود الواردة في اتفاقية التعاون النووي القائمة مع الولايات المتحدة من خلال اتفاقية منفصلة تستند إلى المادة 91 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي، والتي تسمح بنقل المواد النووية للاستخدام العسكري بتفويض رئاسي. وأوضح وي أن الاستثناء الذي مُنح لأستراليا قد يكون ضروريا أيضا لكوريا الجنوبية، وبالتالي فسوف يناقش هذا الأمر مع واشنطن.وتشير تصريحات وي إلى نية سيول السعي إلى اتفاق مماثل مع واشنطن لتخفيف القيود الحالية بموجب اتفاقية التعاون النووي الثنائية التي تحد من الاستخدام العسكري للمواد النووية.ومن المقرر أن يلتقي وي خلال زيارته مع وزير الخارجية الأمريكي ومستشار الأمن القومي في البيت الأبيض "ماركو روبيو"، بالإضافة إلى وزير الطاقة "كريس رايت"، لمناقشة التدابير اللاحقة للقمة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.