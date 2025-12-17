ترشيح فيلم لا خيار آخر لجائزة أوسكار أفضل فيلم روائي دولي

Photo : YONHAP News

تم ترشيح فيلم الكوميديا ​​السوداء "لا خيار آخر" للمخرج الكوري "باك تشان اوك" الحائز على جائزة مهرجان "كان" السينمائي الدولي، لجائزة أوسكار أفضل فيلم روائي دولي.وأعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأمريكية، أمس الثلاثاء، القوائم المختصرة لاثنتي عشرة فئة من جوائز الأوسكار الثامنة والتسعين، حيث اختارت خمسة عشر فيلما مرشحا مبدئيا لفئة أفضل فيلم روائي دولي من بين مشاركات من ست وثمانين دولة ومنطقة، بما فيها كوريا الجنوبية.وإلى جانب فيلم "لا خيار آخر"، ضمت القائمة المختصرة أيضا فيلم "كان مجرد حادث" للمخرج "جعفر بناهي" الحائز على جائزة السعفة الذهبية، وفيلم "القيمة العاطفية" للمخرج "يواكيم تراير"، وفيلم "العميل السري" للمخرج "كليبر ميندونسا فيلهو".وفي الوقت نفسه، تم ترشيح أغنية "غولدن"، وهي الموسيقى التصويرية الأصلية لفيلم الرسوم المتحركة "صائدو شياطين الكيبوب" من إنتاج نتفليكس، لجائزة أفضل أغنية أصلية.وسوف يتم الإعلان عن الترشيحات النهائية يوم 22 يناير، على أن يُقام حفل توزيع الجوائز يوم 15 مارس من العام القادم.