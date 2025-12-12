كوريا تسعى لتسجيل التيكوندو في قائمة التراث البشري غير الملموس

Photo : YONHAP News

تسعى هيئة التراث الوطني في كوريا الجنوبية لبذل جهود مشتركة بين الكوريتين لتسجيل رياضة التيكوندو في قائمة التراث البشري غير الملموس.جاء ذلك في خطة الأعمال الرئيسية لعام 2026 التي كشفت عنها الهيئة اليوم، حيث أشارت إلى أن حجم سوق القطاع الصناعي الذي يستخدم التراث الوطني قد بلغ هذا العام حوالي 9 تريليونات وون. ويشمل ذلك جميع مجالات السياحة الرئيسية للتراث الوطني، مثل قصر كيونغ بوك وقصر تشانغ دوك، والمحتويات التي تتخذ من التاريخ موضوعا لها، والمنتجات التذكارية التي تستغل التراث الوطني.ووضعت هيئة التراث الوطني هدفا يتمثل في بناء سوق بقيمة 100 تريليون وون على مدى السنوات الخمس القادمة، من عام 2026 إلى عام 2030، وذلك من خلال رعاية الصناعات ذات الصلة باستخدام الذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات الرقمية.ومن المقرر أن تعقد لجنة التراث العالمي لليونسكو اجتماعاتها في مدينة بوسان الكورية في شهر يوليو من العام القادم، حيث تقرر القضايا الرئيسية المتعلقة بتسجيل وحفظ وحماية مواقع التراث العالمي. وتستضيف كوريا هذا الاجتماع للمرة الأولى منذ 38 عاما، أي منذ انضمامها لاتفاقية التراث العالمي في عام 1988.