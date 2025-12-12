الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

الثقافية

انطلاق مهرجان تخفيضات كوريا الكبرى لعام 2026 اليوم

Photo : YONHAP News

انطلق  اليوم  الأربعاء  مهرجان تخفيضات  كوريا  الكبرى لعام  2026،  الذي  تشترك  في  تنظيمه  وزارة  الثقافة  والرياضة والسياحة  الكورية  ومؤسسة عام  زيارة  كوريا. 
ويعد  هذا  المهرجان  من  أهم  مهرجانات التسوق  في  كوريا  منذ  بدء  تنظيمه  في  عام  2011  بهدف  تشجيع  السياحة  القادمة إلى  كوريا  وزيادة الاستهلاك  بواسطة  الأجانب خلال  فترات  الركود السياحي. 
وتشارك  في  مهرجان  هذا  العام  شركات  خاصة  من  مختلف  القطاعات، بما  في  ذلك  شركات  الطيران والإقامة  والتسوق  والأطعمة والمشروبات  والتجارب،  لتقديم خدمات  الخصم  وتحفيز تنشيط  السياحة. 
ويشهد  مهرجان هذا  العام  مشاركة أكبر  عدد  من  الشركات  على  الإطلاق،  حيث  بلغ  عددها  حوالي  ألف  و750  شركة.  كما  تم  تقديم  موعد  إقامة  الفعالية إلى  شهر  ديسمبر، وتمديد  فترة  الحدث  من  45  يوما  إلى  68  يوما،  لتمكين  أكبر  عدد  من  السياح  الأجانب من  الاستمتاع  بالمهرجان، الذي  سيشهد  تنظيم  برامج  تجريبية تستغل  المحتويات  الكورية ذات  الشعبية  العالمية.
