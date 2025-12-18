وزيرا خارجية كوريا والنرويج يناقشان تعزيز التعاون الثنائي

Photo : YONHAP News

التقى وزير خارجية كوريا الجنوبية "جو هيون" مع وزير خارجية النرويج "إسبن بارث إيدي" أمس الأربعاء حيث ناقشا سبل تعزيز التعاون العملي، وتبادلا الآراء حول القضايا الإقليمية والعالمية.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول، اجتمع "جو" و"إيدي" صباح أمس، حيث رحب "جو" بتوسيع العلاقات الثنائية في مجال الدفاع، بما في ذلك العقد الإضافي الذي تم توقيعه في سبتمبر بشأن مدافع "هاوتزر" ذاتية الدفع من طراز "كيه 9" الكورية الجنوبية، وقال إن البلدين يجب أن يعمقا التعاون متبادل المنفعة على أساس الثقة المتزايدة والمصالح المشتركة.ومن جانبه أعرب "إيدي" عن أمله في توسيع التعاون إلى ما وراء المجالات التقليدية، مثل بناء السفن والشؤون البحرية ومصائد الأسماك ومشروعات القطب الشمالي، إلى القطاعات المستقبلية، بما في ذلك المعادن المهمة والتقنيات المتقدمة.وتبادل الوزيران الآراء حول الوضع في شبه الجزيرة الكورية والحرب في أوكرانيا والتطورات في الشرق الأوسط، واتفقا على استمرار التواصل والتعاون الوثيقين بشأن النظام الاقتصادي الدولي والتحديات العالمية الكبرى الأخرى.