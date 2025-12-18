كي بي إس تكشف عن شراء كنيسة التوحيد 500 نسخة من كتاب وزير المحيطات السابق

Photo : YONHAP News

تبين أن كنيسة التوحيد كانت قد اشترت 500 نسخة من كتاب ألفه وزير المحيطات ومصائد الأسماك السابق "جون جيه سو".جاء ذلك في ظل توسع نطاق التحقيقات في فضيحة الرشوة التي تورطت فيها الكنيسة وسياسيون من المعسكرين الحاكم والمعارض.ويُظهر مستند داخلي للكنيسة حصلت عليه "كي بي إس" أنه في نوفمبر 2019، بعد فترة وجيزة من نشر كتاب "جون"، اشترت مؤسسة تابعة للكنيسة 500 نسخة بسعر 20 ألف وون لكل نسخة، بقيمة إجمالية قدرها 10 ملايين وون.وعادة ما تشتري تلك المؤسسة الكتب بأعداد صغيرة، لكنها عاملت كتاب "جون" معاملة استثنائية.وتشير الوثيقة إلى أن الموافقة النهائية على الشراء صدرت من قبل "يون يونغ هو"، الرئيس السابق للمقر العالمي للكنيسة، الذي أخبر فريق التحقيقات الخاص بأن الكنيسة دعمت سياسيين، مستشهدا بشراء كميات كبيرة من الكتب في فعاليات النشر كأحد الأساليب.وفي حين أن عائدات فعاليات نشر الكتب لا تخضع للوائح التمويل السياسي، فإنه في حالة إثبات وجود صلة بالواجبات الرسمية وتلقي تعويض في المقابل، فإن مثل تلك المدفوعات قد تشكل رشوة.ولم يرد فريق الدفاع عن "جون" على طلب "كي بي إس" للتعليق على ذلك.