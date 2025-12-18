كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعقدان محادثات ثنائية قبل قمة باكس سيليكا

Photo : YONHAP News

قال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة "جاكوب هيلبرغ" أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة عقدت محادثات ثنائية مع كوريا الجنوبية قبل انعقاد قمة "باكس سيليكا".وأوضح "هيلبرغ" في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش القمة أن واشنطن أجرت حوارا منفصلا ومناقشات اقتصادية مع سيول، إلى جانب الاجتماع متعدد الأطراف، مشيرا إلى أن المسؤولين الأمريكيين اجتمعوا عدة مرات مع نظرائهم الكوريين الجنوبيين عشية القمة وناقشوا قضايا الطاقة خلال تلك المحادثات.وقد مثلت كوريا الجنوبية في قمة "باكس سيليكا" النائبة الثانية لوزير الخارجية "كيم جين آه".ورغم عدم الكشف عن التفاصيل، شدد "هيلبرغ" على أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة تماما بدعم احتياجات كوريا الجنوبية من الطاقة وتبحث عن سبل للقيام بذلك. وأضاف أن هذه الجهود تغطي مجموعة واسعة من مصادر الطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية وكذلك الخيارات غير النووية مثل الغاز الطبيعي وأشكال الطاقة الأخرى.يُذكر أن "باكس سيليكا" هي هيئة استشارية تقودها الولايات المتحدة مع حلفاء رئيسيين لبناء منظومة لسلسلة التوريد في مجال الذكاء الاصطناعي، وتضم في عضويتها كوريا الجنوبية واليابان وسنغافوره وهولندا والمملكة المتحدة وإسرائيل والإمارات وأستراليا.وفي اجتماعها الافتتاحي يوم 12 ديسمبر، وقعت 7 دول، باستثناء الإمارات وهولندا، على إعلان "باكس سيليكا".