تشكيل فريق عمل حكومي لحل قضية تسريب بيانات عملاء كوبانغ

Photo : YONHAP News

أعلنت حكومة كوريا الجنوبية اليوم الخميس أنها شكلت فريق عمل مشتركا بين الوزارات للإسراع في حل قضية تسرب البيانات الشخصية لعملاء شركة كوبانغ، حيث قررت إدراج بند طارئ بعنوان اتجاهات الاستجابة الحكومية الشاملة لقضية كوبانغ خلال الاجتماع الثاني لوزراء الشؤون العلمية والتكنولوجية الذي عقد في مجمع الحكومة في سيول برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "بيه كيونغ هون".ويتألف فريق العمل، برئاسة النائب الثاني لوزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "ريو جيه ميونغ" ويضم مسؤولين على مستوى مدير عام، من وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولجنة حماية المعلومات الشخصية، ولجنة البث والاتصالات، ووسائل الإعلام، ولجنة الخدمات المالية، ولجنة التجارة العادلة، وجهاز المخابرات، ووكالة الشرطة.ويخطط الفريق لعقد اجتماعه الأول في الأسبوع الرابع من هذا الشهر، وعقد اجتماعات دورية بين الجهات المعنية لتبادل مسار التحقيق والتحري في حادثة تسرب المعلومات، ومناقشة إجراءات حماية المستخدمين، وتعزيز مسؤولية شركة كوبانغ بشكل أساسي.وخلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والبث والاتصالات في البرلمان أمس، أثيرت بقوة مخاوف بشأن استجابة شركة كوبانغ الفاترة وإمكانية وقوع أضرار ثانوية.