الشرطة تحقق في فضيحة كنيسة التوحيد وتستدعي وزير المحيطات السابق

Photo : YONHAP News

استدعت الشرطة الكورية، التي تحقق فيما إذا كان عدد من الشخصيات السياسية قد تلقوا أموالا وهدايا من كنيسة التوحيد، وزير المحيطات السابق "جون جيه سو" للاستجواب.وقال فريق التحقيقات الخاص التابع للشرطة أمس الخميس إنه أخطر "جون" بالحضور للاستجواب كمتهم اليوم الجمعة.ويشتبه في أن "جون" تلقى أموالا وهدايا من كنيسة التوحيد مقابل تقديم خدمات.وفي مذكرة تفتيش 4 مواقع مرتبطة بـ"جون" صدرت في وقت سابق من يوم الاثنين الماضي، قالت الشرطة إن "جون" تلقى من الكنيسة 20 مليون وون نقدا، أي حوالي 13 ألفا و500 دولار أمريكي، وساعة فاخرة تقدر قيمتها بحوالي 10 ملايين وون، أي 6760 دولارا، لكن "جون" نفى هذه المزاعم.