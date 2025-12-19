سيول تهدف لإتمام محادثات وقود الغواصات النووية مع واشنطن في غضون عامين

Photo : YONHAP News

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أنها تسعى إلى إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة لتأمين وقود الغواصات النووية، بهدف إتمام تلك المحادثات في غضون عامين.وفي جلسة إحاطة رئاسية للسياسات عقدت أمس الخميس، أوضحت الوزارة خططها للمضي قدما في بناء غواصات نووية، وهي أحد النتائج الرئيسية للقمة الأخيرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وقالت الوزارة إن القمة شكلت نقطة تحول في هذا البرنامج، وأضافت أنها ستقدم خطة أساسية للغواصات النووية الكورية العام القادم.وسوف تتضمن الخطة تفاصيل مبادئ الدولة وخطة البناء وموقفها من عدم الانتشار النووي.وقالت وزارة الدفاع أيضا إنها ستنشئ فريق عمل دائما مشتركا بين الوكالات لتعبئة قدرات الحكومة ودفع المشروع إلى الأمام كمبادرة استراتيجية وطنية.ونظرا لأن هذا سيكون أول تطبيق لمفاعل نووي في غواصة في كوريا الجنوبية، قالت الوزارة إنها ستقوم أيضا بصياغة قوانين ولوائح لتنظيم الرقابة على السلامة والتدابير ذات الصلة.