رئيسة وزراء اليابان تؤكد على التعاون مع سيول في الذكرى الـ60 للعلاقات

Photo : YONHAP News

شددت رئيسة الوزراء اليابانية "ساناي تاكايتشي" على أهمية التبادلات والتعاون بين كوريا الجنوبية واليابان في الوقت الذي يحتفل فيه البلدان بالذكرى الستين على تطبيع العلاقات الدبلوماسية بينهما.وفي منشور على منصة "إكس" أمس الخميس، قالت "تاكايتشي" إن الدولتين قد وسعتا نطاق وأشكال التبادلات والتعاون المختلفة على مدار الستين عاما الماضية، مشددة على أن التبادلات بين الشعوب بوجه خاص تدعم العلاقات الثنائية الإيجابية.وأشارت إلى أنه في ظل البيئة الاستراتيجية الصعبة الحالية، من المهم أن تعمل الدولتان معا لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وأعربت عن أملها في أن تتعمق العلاقات أكثر من خلال الدبلوماسية المكوكية بين قائدي البلديْن.وأشارت "تاكايتشي" إلى لقائها بالرئيس "لي جيه ميونغ" على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، آبيك، في "كيونغ جو" في شهر أكتوبر الماضي، وقمة مجموعة العشرين في جنوب إفريقيا في نوفمبر. وقالت إنهما اتفقا على تطوير العلاقات بطريقة مستقبلية ومستقرة بناء على الأسس التي أرسيت منذ تطبيع العلاقات الدبلوماسية.وقد تم توقيع معاهدة العلاقات الأساسية، التي أعادت العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية واليابان، في 22 يونيو 1965، ودخلت حيز التنفيذ في 18 ديسمبر من ذلك العام.