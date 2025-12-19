الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

المحلية

تأكيد حالة أخرى من إنفلونزا الطيور شديدة العدوى في تشونغ تشُنغ

Write: 2025-12-19 13:54:20

تأكيد حالة أخرى من إنفلونزا الطيور شديدة العدوى في تشونغ تشُنغ

Photo : YONHAP News

تم تأكيد حالة إصابة أخرى بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى في مزرعة دواجن في مقاطعة "تشونغ تشُنغ".
وأعلن المقر المركزي لإجراءا السلامة ومكافحة الكوارث، للوقاية من إنفلونزا الطيور اليوم الجمعة، أنه تم اكتشاف سلالة "إتش 5 إن 1" في مزرعة تربي 25 ألف دجاجة بيّاضة في "بو ريونغ"، بمقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ".
وبهذه الحالة الأخيرة، يرتفع عدد حالات تفشي إنفلونزا الطيور شديدة العدوى في مزارع الدواجن على مستوى كوريا الجنوبية هذا الشتاء إلى 15 حالة.
وتقوم سلطات الحجر الصحي بتفتيش حوالي 30 مزرعة دواجن في نطاق 10 كيلومترات من الموقع المصاب، إلى جانب حوالي 10 مزارع ومرافق ومركبات مرتبطة بالمزرعة المصابة.
وأضاف المقر أنه سيقوم بتفتيش جميع مزارع الدواجن في جميع أنحاء البلاد بحلول نهاية هذا الشهر، وسيجري عملية تطهير مكثفة لموائل الطيور المهاجرة ومزارع الدواجن مرتين على الأقل يوميا.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;