وزير المحيطات السابق يمثل للاستجواب أمام الشرطة في فضيحة رشوة كنيسة التوحيد

Photo : YONHAP News

استجوبت الشرطة وزير المحيطات ومصائد الأسماك السابق "جون جيه سو" بشأن ما إذا كان قد تلقى أموالا وهدايا من كنيسة التوحيد.وقد نفى "جون"، الذي وصل إلى مركز شرطة "صو ديه مون" في سيول قُبيل الساعة 10 صباحا اليوم الجمعة، تلقيه أموالا وساعة فاخرة، ووصف الادعاءات بأنه فعل ذلك بأنها "غير صحيحة على الإطلاق".وقال "جون" إنه عارض باستمرار وبقوة فكرة إنشاء نفق بحري بين كوريا الجنوبية واليابان، وهي مبادرة للكنيسة منذ فترة طويلة، وأضاف أنه من غير المنطقي الافتراض أنه كان سيدعم المشروع مقابل الحصول على نقود وساعة.وفي مذكرة تفتيش صادرة يوم الاثنين لمنشآت مرتبطة بـ"جون"، قالت الشرطة إن الوزير السابق تلقى من الكنيسة 20 مليون وون نقدا، أي ما يقرب من 13 ألفا و500 دولار أمريكي، وساعة فاخرة تقدر قيمتها بحوالي 10 ملايين وون، أو 6 آلاف و760 دولارا.وقد استقال "جون" من منصبه في 11 ديسمبر بعد ظهور هذه المزاعم.