وفاة الممثلة المخضرمة يون صوك هوا عن 69 عاما

Photo : YONHAP News

توفيت الممثلة الكورية "يون صوك هوا"، التي تعد إحدى الشخصيات البارزة في الجيل الأول من ممثلي المسرح في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، عن عمر يبلغ 69 عاما، بعد صراع مع ورم في المخ.وقالت مصادر في أوساط المسرح إن "يون" توفيت في الساعة 10 صباحا في مستشفى "سيفيرانس" في سيول برفقة أفراد أسرتها والمقربين منها. وسوف تتم إقامة جنازة تذكارية لـ"يون" في المستشفى.وقد ظلت الراحلة تتلقى العلاج منذ أكتوبر 2022، عندما خضعت لعملية جراحية لإزالة ورم خبيث في الدماغ، ثم ظهرت في مسرحية "هاملت" في يوليو من نفس العام.وكانت رابطة الممثلين الكوريين قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أن يون توفيت في الساعة 9 من مساء أمس، لكنها تراجعت عن هذا البيان بعد بضع ساعات واعتذرت لعائلة "يون" ومعجبيها عن الارتباك الذي تسببت فيه.