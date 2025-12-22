إنقاذ مواطن كوري واعتقال 26 آخرين في عملية مشتركة بين كوريا وكمبوديا

Photo : YONHAP News

أنقذت الشرطة الكورية الجنوبية، بالتعاون مع السلطات الكمبودية، مواطنا كوريا جنوبيا كان محتجزا داخل مجمع احتيالي في كمبوديا، وألقت القبض على 26 كوريا جنوبيا آخرين على صلة بالموقع.وأعلنت وكالة الشرطة الكورية، أمس الأحد، أن عملية الإنقاذ جرت يوم الخميس الماضي في مجمع إجرامي قرب الحدود الكمبودية مع فيتنام.وقد ألقت الشرطة الكمبودية القبض على الكوريين الجنوبيين الـ26 بتهمة التورط في عمليات احتيال، بينما أوضحت الشرطة الكورية أنها تأكدت من احتجاز الضحية، وهو مواطن كوري جنوبي، بعد تلقيها بلاغا عن فقدانه في كوريا الجنوبية يوم 2 ديسمبر، فأرسلت أربعة ضباط من فرقة العمل التابعة لها في كمبوديا إلى الموقع.وبالتعاون مع الشرطة الكمبودية، وضع الضباط خطة عملية مفصلة، وبالتعاون مع حوالي 40 ضابطا كمبوديا، طوّقوا المجمع يوم الخميس الماضي، وأنقذوا الضحية، واعتقلوا الآخرين.وتُعد هذه العملية ثالث مهمة مشتركة تنفذها الشرطة الكورية والشرطة الكمبودية منذ إطلاق فريق العمل المشترك بينهما.