روسيا تنفي إجراء محادثات مع كوريا الجنوبية بشأن الملف النووي لكوريا الشمالية

نفت روسيا التقارير التي تحدثت عن عقد محادثات مغلقة مع كوريا الجنوبية في موسكو حول البرنامج النووي لكوريا الشمالية.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا" في بيان أصدرته أمس الأحد، إن معارضي التعاون الروسي الكوري الشمالي يبذلون جهودا عبثية لزرع الفتنة بين البلدين في مشاركتهما الاستراتيجية الشاملة، وبثّ الشكوك في التحالف بينهما.وجاء البيان بعد أن نقلت وسائل إعلام كورية جنوبية عن مصادر دبلوماسية قولها إن كوريا الجنوبية وروسيا عقدتا مؤخرا محادثات مغلقة في موسكو لمناقشة قضايا متعلقة بكوريا الشمالية، بما في ذلك برنامجها النووي.وأكدت زاخاروفا أن روسيا لم تُجرِ أي مشاورات مع كوريا الجنوبية، ولم تناقش أي قضايا تؤثر على العلاقات بين الكوريتين، ولا سيما الملف النووي لكوريا الشمالية، الذي زعمت أنه غير موجود أصلا بالنسبة لروسيا. وأضافت أن هذه التقارير كاذبة ولا تستند إلى حقائق، مؤكدة أن موقف روسيا من التعاون مع كوريا الشمالية ثابت ومبدئي، وخالٍ من أي اعتبارات سياسية، وأن موسكو لن تنسى دعم كوريا الشمالية للعمليات الروسية في أوكرانيا.وكانت مصادر مطلعة قد صرحت بأن مسؤولا في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، يُشرف على الشؤون النووية لكوريا الشمالية، قد قام بزيارة غير معلنة إلى موسكو مؤخرا للالتقاء بـ"أوليغ بورميستروف" المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الروسية لشؤون الملف النووي لكوريا الشمالية.