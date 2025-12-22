المعسكر الحاكم يقترب من وضع اللمسات الأخيرة على تدابير توفير المساكن

Photo : YONHAP News

اقتربت الحكومة والحزب الحاكم في كوريا الجنوبية من المراحل النهائية للمناقشات حول تدابير توفير المساكن.وأدلى المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الحاكم "باك سو هيون" بهذه التصريحات للصحفيين أمس الأحد في البرلمان بعد اجتماع تشاوري رفيع المستوى بين الحكومة والحزب الحاكم، حيث أوضح أن موعد إعلان الحكومة عن تدابير توفير المساكن قد يُؤجل إلى يناير القادم، مشيرا إلى أن وزير الأراضي قد أثار هذا الاحتمال بالفعل خلال جلسة للجنة البرلمانية ذات الصلة.وحول سبب تأخر الإعلان عن الموعد الذي كان متوقعا من قبل بنهاية العام، قال باك إن المشاورات مع رؤساء الحكومات المحلية لا تزال جارية، وأضاف أنه على الرغم من إحراز تقدم كبير، إلا أن بعض القضايا لم تُحسم بعد، كما أشار إلى أن موعد الإعلان سيُحدد بعد الأخذ في الاعتبار عوامل مختلفة.