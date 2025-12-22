استجواب رئيس حزب الإصلاح الجديد بتهمة التدخل في الانتخابات

Photo : YONHAP News

خضع "لي جون صوك" رئيس حزب الإصلاح الجديد المعارض الصغير، للاستجواب لمدة عشر ساعات تقريبا من قبل فريق التحقيقات الخاص الذي يُجري تحقيقا في مزاعم التدخل في الانتخابات التي تورط فيها الرئيس السابق "يون صوك يول" والسيدة الأولى السابقة "كيم كون هي".وقد وصل "لي" إلى مكتب المحقق الخاص في تمام الساعة العاشرة من صباح أمس الأحد، وانتهى استجوابه في حوالي الساعة 6:50 مساء، وبعد مراجعة محاضر الاستجواب، غادر المبنى في حوالي الساعة 7:40 مساء.وفي تصريح للصحفيين بعد ذلك، قال لي إنه تعاون بشكل كامل مع المحققين وقدم رواية صادقة بشأن يون. وأضاف أن جوهر الاستجواب كان مشابها إلى حد كبير للتحقيقات السابقة، وأنه لا يزال غير مدرك تماما سبب اعتباره مشتبها به، مشيرا إلى أنه ليس متخصصا في القانون.وكانت جلسة الأحد أول مثول له أمام فريق التحقيقات الخاص، الذي استجوبه بشأن مزاعم تدخله في ترشيحات المرشحين للانتخابات المحلية والانتخابات البرلمانية الفرعية التي جرت في يونيو 2022. وادعى لي امتلاكه تسجيلات لمحادثات هاتفية تشير إلى أن يون سعى للتأثير على الترشيحات لمناصب مثل رئيس منطقة "كانغ صو" في سيول وعمدة بوهانغ، وذلك خلال فترة قيادة "لي" لحزب قوة الشعب. وقد استجوبه المحققون بشأن تصريحاته العلنية حول هذه المزاعم.