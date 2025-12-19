السلطات السويدية تفتش سفينة روسية بشبهة نقل ذخائر كورية شمالية

Photo : YONHAP News

قالت تقارير نشرتها وسائل الإعلام السويدية إنه تم تفتيش سفينة مملوكة لشركة شحن روسية كانت قد تورطت في تجارة أسلحة غير قانونية مع كوريا الشمالية.وأوضحت التقارير أن السفينة "أدلر"، المملوكة لشركة الشحن الروسية "إم ليزينغ"، قد أرسلت نداء استغاثة إلى السلطات السويدية فجر أول من أمس السبت بسبب تعطل محركها في أثناء إبحارها متجهة إلى الشمال في بحر البلطيق، ثم رست في ميناء "هوغاناس" في جنوب السويد، حيث قام مسؤولو الجمارك السويدية بتفتيش السفينة بدعم من قوات حرس السواحل وبحضور وحدة خاصة من الشرطة.الجدير بالذكر أن سفن شركة "إم ليزينغ" كانت قد نقلت في السابق ذخائر مصنوعة في كوريا الشمالية، واستخدمتها روسيا في الحرب ضد أوكرانيا، حسبما قال موقع "يوروميدان برس" الأوكراني، كما أن الشركة الروسية مُدرجة في قوائم العقوبات الأمريكية والأوربية على كوريا الشمالية، و في قائمة الجهات الخاضعة للعقوبات التي أعلنتها الحكومة الكورية الجنوبية في شهر يونيو من العام الماضي.لكن الادعاء العام السويدي قرر في وقت متأخر من مساء أمس الأحد عدم إجراء تحقيقات بشأن انتهاك السفينة للعقوبات، ومنحها الإذن بالإبحار.