الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الاقتصادية

سام سونغ وإس كي تسعيان للمشاركة في مبادرة الذكاء الاصطناعي الأمريكية

Write: 2025-12-22 15:15:06Update: 2025-12-22 15:22:14

سام سونغ وإس كي تسعيان للمشاركة في مبادرة الذكاء الاصطناعي الأمريكية

Photo : YONHAP News

أعربت  شركة  "سام  سونغ" للإلكترونيات  ومجموعة  "إس كي"  الكوريتان  عن  رغبتهما  في  المشاركة  في  المبادرة  التي  تنفذها  إدارة  الرئيس  الأمريكي "دونالد  ترامب"  بهدف  تسريع  الهيمنة الأمريكية  على  صناعة  الذكاء  الاصطناعي.
وأوضحت  بيانات السجل  الفيدرالي  الأمريكي أمس  أن  الشركتين الكوريتين  قدمتا  طلبات  مؤخرا  بشأن  برنامج  تصدير  الذكاء  الاصطناعي الذي  تنفذه  وزارة  التجارة  الأمريكية، حيث  قالت  "سام سونغ"  إن  الشركات الأمريكية  ستقود  تحالف  الشركات،  لكنها  تحتاج  لمشاركة الحلفاء  القدامى  مثل  كوريا  الجنوبية والشركات  الموثوق  بها  مثل  "سام سونغ"  لإنجاح  ذلك  البرنامج،  خاصة  بالنسبة  لأجهزة تقنيات  الذكاء  الاصطناعي.
ومن جانبها  أوضحت  "إس  كي"  أن  إدراج  شركات  من  الدول  الحليفة  للولايات المتحدة،  والتي  تتبنى  نفس  القيم  المشتركة،  ضمن  برنامج  تصدير  الذكاء  الاصطناعي الأمريكي،  سيكون  أفضل  طريقة  لدعم  أهداف  سياسات الإدارة  الأمريكية  وتقنياتها ونمو  صادراتها  على  نحو  أفضل.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;