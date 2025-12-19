الزعيم الكوري الشمالي يحضر حفل افتتاح مصنع وبرفقته ابنته

Photo : YONHAP News

حضر زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون" حفل افتتاح مصنع تم إنشاؤه ضمن "سياسة التنمية الحضرية 20×10".وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أمس الأحد إن "كيم" حضر حفل افتتاح مصنع للمنتجات الغذائية في مدينة "شين بو" في مقاطعة جنوب "هام كيونغ" يوم الجمعة، حيث تفقد منشآت المصنع وتذوق عينات من منتجاته وكان برفقته ابنته "جو إيه".وقال الزعيم الكوري الشمالي في أثناء اطلاعه على منتجات المصنع إن مدينة "شين بو" أصبحت تمتلك إمكانيات موثوقا بها ومحركات نمو قوية للمستقل، وأعرب عن رضائه بإن تصبح منطقة "بونغ أو" مركزا للتنمية الاقتصادية المحلية وقاعدة قوية لتحسين معيشة المواطنين.تجدر الإشارة إلى أن كوريا الشمالية تنفذ منذ العام الماضي "سياسة التنمية الحضرية 20×10" من أجل تقليص الفجوة التنموية بين المدن والمناطق الريفية من خلال إنشاء مصانع حديثة في 20 مدينة ومنطقة سنويا في غضون 10 سنوات، بهدف الارتقاء بمستوى المعيشة والثقافة في جميع أنحاء البلاد.ومن المتوقع أن يتم طرح نتائج سياسة التنمية الحضرية للمناطق الريفية كأبرز الإنجازات الرئيسية خلال المؤتمر التاسع للحزب المقرر عقده بداية العام القادم.