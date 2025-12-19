مستشار الأمن القومي الكوري يزور اليابان لتنسيق أجندة القمة

Photo : YONHAP News

سيزور مستشار الأمن القومي الكوري "وي صونغ لاك" اليابان لتنسيق أجندة القمة المرتقبة بين البلدين، بعد زيارته للولايات المتحدة التي ناقش خلالها إجراءات متابعة القمة الكورية الأمريكية.وأعلن المكتب الرئاسي الكوري أن "وي" سيتوجه إلى اليابان اليوم الاثنين مباشرة بعد اختتام زيارته إلى الولايات المتحدة وكندا، دون العودة إلى سيول، حيث يلتقي بوزير الخارجية الياباني "توشيميتسو موتيغي" ويبحث معه سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والتعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.ونظرا لأن السلطات الدبلوماسية الكورية واليابانية تعمل على عقد قمة بين الرئيس "لي جيه ميونغ" ورئيسة الوزراء اليابانية "ساناي تاكايتشي" في محافظة "نارا" اليابانية في منتصف الشهر القادم، فمن المتوقع أن يقوم "وي" بتنسيق أجندة القمة خلال هذه الزيارة.وكان "وي" قد زار الولايات المتحدة يوم 16 ديسمبر حيث التقى في واشنطن بوزير الخارجية الأمريكي مستشار الأمن القومي "ماركو روبيو"، ووزير الطاقة الأمريكي "كريس رايت"، ثم توجه إلى نيويورك للالتقاء بالأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" لمناقشة القضايا المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية. وبعد ذلك قام بزيارة كندا لتقديم دعم غير مباشر لتحالف لشركات كورية للصناعات الدفاعية للفوز بعقد مشروع الغواصات الدورية الكندية الذي يتضمن إنشاء 12 غواصة تعمل بالديزل.