سيول وبكين تُرتّبان لعقد قمة مطلع العام القادم

Photo : YONHAP News

أعلن وزير الخارجية الكوري الجنوبي "تشو هيون" أن كوريا الجنوبية والصين تُرتّبان لعقد قمة مطلع العام القادم، ستتضمن مناقشات حول إرساء السلام في منطقة شمال شرق آسيا.جاء ذلك في مقابلة مع قناة يونهاب الإخبارية أمس الاثنين، حيث قال تشو ردا على سؤال حول إمكانية عقد الرئيس الكوري الجنوبي، لي جيه ميونغ، والرئيس الصيني، شي جين بينغ، قمة خلال العام القادم، إن الجانبين يُجريان مشاورات حاليا في هذا الشأن. وأضاف أن موعد القمة المزمع عقدها سيُعلن قريبا، كما أوضح أنه من المهم السعي إلى تعاون الصين لكي تتمكن كوريا الشمالية من الجلوس إلى طاولة الحوار، وبالتالي سيناقش الرئيسان خلال تلك القمة هذا الموضوع، كما سيناقشان عددا من الموضوعات الأخرى، منها مشروعات الصين للهياكل الفولاذية في البحر الأصفر. وفيما يتعلق بزيارة النائبة الأولى لوزير الخارجية "باك يون جو"، إلى الصين الأسبوع الماضي لإجراء محادثات استراتيجية، قال تشو إن الحكومة أشارت إلى القضايا ذات الصلة وناقشت مشروعات التعاون مع كوريا الشمالية التي اقترحتها وزارة التوحيد.وأشار الوزير تشو إلى أن هناك مناقشات تُجرى أيضا مع اليابان لترتيب زيارة للرئيس لي في مطلع العام الجديد. وفيما يخص إمكانية تحقيق السلام بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة. قال تشو إنه يعتقد أن هناك فرصة جيدة سوف تتاح لتحقيق ذلك، خلال الزيارة القادمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين.