ارتفاع مؤشر البورصة الكورية بأكثر من 2% مع انحسار مخاوف الذكاء الاصطناعي

أغلقت سوق الأسهم في كوريا الجنوبية أمس الاثنين على ارتفاع بأكثر من 2% مدفوعة بتجدد الثقة في قطاع الذكاء الاصطناعي.وقفز المؤشر المركب لأسعار الأسهم الكورية، كوسبي، بمقدار 85.38 نقطة، أي بنسبة 2.12%، ليغلق عند 4105.93 نقطة.وبلغ حجم التداول 312.4 مليون سهم بقيمة 12.9 تريليون وون، أي ما يعادل 8.7 مليار دولار أمريكي تقريبا، حيث فاق عدد الأسهم الرابحة عدد الأسهم الخاسرة بنسبة 534 إلى 340.وقد تأثر أداء البورصة الكورية بالأداء القوي لبورصة وول ستريت يوم الجمعة، بعد ارتفاع سهم شركة إنفيديا بنسبة تقارب 4% على خلفية تقارير تفيد بأن الحكومة الأمريكية تدرس إمكانية بيع رقائق الذكاء الاصطناعي "إتش 200" إلى الصين، وبعد ارتفاع سهم شركة أوراكل بنسبة 6.63% على خلفية تقارير عن مشروع مشترك جديد مرتبط بتطبيق تيك توك.وارتفع مؤشر كوسداك، الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي، بمقدار 13.87 نقطة، أي بنسبة 1.52%، ليغلق عند 929.14 نقطة.وفي سوق صرف العملات الأجنبية، ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الوون الكوري الجنوبي بمقدار 3.8 وون، ليصل إلى 1480.1 وون للدولار الواحد، حتى الساعة 3:30 من مساء أمس.