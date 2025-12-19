نقابة عمال السكك الحديدية تُعلّق خطتها للإضراب

Photo : YONHAP News

أعلنت نقابة عمال السكك الحديدية الكورية تعليق خطتها للإضراب الذي كان مُقررا اليوم الثلاثاء، وذلك عقب اتفاقٍ على تعديل نظام المكافآت القائمة على الأداء.وأعلنت النقابة، في وقتٍ مُبكر من صباح اليوم أنها قررت تعليق الإضراب بعد اتفاقٍ مع الحكومة في حوالي الساعة 12:10 صباحا.وأوضحت النقابة أن هذا القرار جاء استجابة لوعد الحكومة بتقديم اقتراحٍ إلى اللجنة التوجيهية للملكية التابعة لوزارة المالية، لرفع مكافآت الأداء إلى 90% من الراتب الأساسي في عام 2026، بدلا من 80% حاليا، وإلى 100% في عام 2027.وأضافت النقابة أنها ستنتظر قرار اللجنة في اجتماعها المُقرر عقده في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم.وأكدت شركة السكك الحديدية الكورية أن جميع خدمات القطارات ستعمل كالمعتاد بعد تعليق الإضراب.وكانت النقابة قد حذّرت سابقا من أنها ستنظم إضرابا يُشارك فيه حوالي 12 ألف عضو، وطالبت برفع مكافآت الأداء إلى 100% من الراتب الأساسي.