كوريا الشمالية تنشيء 5 فنادق بالقرب من جبل بيك دو في آن واحد

Photo : YONHAP News

انتهت كوريا الشمالية من إنشاء 5 فنادق في آن واحد في منطقة "سام جي يون" السياحية القريبة من جبل "بيك دو".وحضر الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" حفل الانتهاء من أعمال الإنشاءات، حيث أكد على نيته تحويل تلك المنطقة لتصبح إحدى المناطق السياحية المهمة في كوريا الشمالية.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم إن كيم حضر حفل اختتام إنشاء الفنادق الحديثة الخمسة في مدينة سام جي يون، حيث تفقد مرافق الفنادق بما في ذلك الغرف والمطاعم وغيرها من المرافق، وأعرب عن رضائه التام عن جودة الإنشاءات، وشدد على أن مرافق الخدمات مهمة، لكن الأساس يكمن في جودة الخدمة نفسها.وأكد أيضا على أن بناء معالم حضارية حديثة بشكل واسع في المناطق السياحية هو دليل واضح على الطموحات المتزايدة للشعب وإمكانات التنمية التي تتمتع بها البلاد، معربا عن طموحه في تحويل مدينة سام جي يون بشكل أفضل لتصبح مدينة حضارية ومبتكرة تمثل الثقافة السياحية لكوريا الشمالية.