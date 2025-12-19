تقرير يقول إن الصين تخزن أكثر من 100 صاروخ باليستي عابر للقارات في قواعد محصنة تحت الأرض

Photo : KBS News

نقل تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء أمس عن مسودة تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية، أن هناك احتمالا كبيرا بأن الصين قامت بتحميل أكثر من 100 صاروخ باليستي عابر للقارات في 3 قواعد صاروخية إسمنتية محصنة تحت الأرض.وتقوم وزارة الدفاع الأمريكية بإعداد تقرير سنوي لتقييم القدرات العسكرية للصين وتقدمه إلى الكونغرس، إلا أن تقرير هذا العام لم يُقدم رسميا بعد.ووفقا لمسودة تقرير هذا العام، تعتقد وزارة الدفاع الأمريكية أن الصين قامت على الأرجح بتحميل أكثر من 100 صاروخ من طراز "دي إف - 31" التي تعمل بالوقود الصلب في قواعد محصنة تحت الأرض بالقرب من الحدود مع منغوليا.وأشار تقرير وكالة رويترز إلى أنه على الرغم من إبلاغ وزارة الدفاع الأمريكية سابقا عن وجود هذه القواعد، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ذكر تحميل الصواريخ وتحديد عددها.كما أشارت مسودة التقرير إلى أن مخزون الصين من الرؤوس الحربية النووية تجاوز 600 في عام 2024، مما يعكس "تباطؤا في وتيرة الإنتاج مقارنة بما كان عليه قبل بضع سنوات.ومع ذلك، حذر التقرير من أن الصين تعزز قوتها النووية الصينية باستمرار، ومن المتوقع أن يتجاوز مخزونها من الرؤوس الحربية مستوى ألف رأس بحلول عام 2030.وبالإضافة إلى ذلك، أشارت المسودة إلى عدم وجود أي رغبة لدى بكين في المشاركة في مفاوضات الحد من التسلح.