كوريا تتوقع استقبال رقم قياسي يبلغ 18.7 مليون زائر من الخارج هذا العام

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن تستقبل كوريا الجنوبية هذا العام عددا قياسيا من الزوار الأجانب.وأعلنت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية أمس الثلاثاء أن عدد الوافدين من الخارج من المتوقع أن يصل إلى 18.7 مليون زائر، متجاوزا الرقم القياسي السابق البالغ 17.5 مليون زائر المسجل في عام 2019 بحوالي مليون زائر.ويعني هذا الرقم دخول زائر أجنبي واحد إلى كوريا، في المتوسط، كل 1.68 ثانية.وشكّلت الصين الحصة الأكبر من الوافدين، حيث عزا مسؤولو الوزارة هذه الزيادة إلى الحملات الترويجية السياحية التي تستهدف النساء الصينيات في العشرينيات والثلاثينيات من العمر، وهنّ شريحة ديموغرافية رئيسية من المستهلكين.كما ارتفع عدد الوافدين من تايوان بنسبة 27% مقارنة بالعام الماضي، مدفوعا بحملات ترويجية سلطت الضوء على المأكولات الكورية والبيسبول الكوري، مسجلا بذلك أعلى عدد من الزوار التايوانيين على الإطلاق.ومن المتوقع أيضا أن يصل عدد الزوار من اليابان إلى أعلى مستوى له منذ 13 عاما، مسجلا 3.61 مليون زائر، مدفوعا بتزايد الاهتمام بمستحضرات التجميل الكورية بين النساء اليابانيات في العشرينيات والثلاثينيات من العمر.وأوضحت الوزارة أن هذا الارتفاع الإجمالي يعكس استراتيجيتها في الاستفادة من الشعبية العالمية للثقافة الكورية لجذب المزيد من المسافرين من الخارج.