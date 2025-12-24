غواصة نووية أمريكية تصل إلى بوسان للتزود بالإمدادات

Photo : YONHAP News

وصلت غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية إلى مدينة بوسان الساحلية في جنوب شرق كوريا الجنوبية للتزود بالإمدادات وإتاحة الفرصة لطاقمها للراحة.وأعلنت قيادة القوات البحرية الكورية الجنوبية، أمس الثلاثاء، أن الغواصة الهجومية "يو إس إس غرينفيل"، من فئة "لوس أنجلوس"، دخلت القاعدة البحرية في بوسان في وقت سابق.ويبلغ وزن الغواصة 6500 طن، وطولها 110 أمتار، وعرضها 10 أمتار، وتحمل من أفراد الطاقم حوالي 110، وهي مجهزة بأربعة أنابيب طوربيد و12 أنبوب إطلاق عمودي لصواريخ "توماهوك كروز".وأكدت البحرية الكورية أن هذه الزيارة ستسهم في تعزيز التبادل والتعاون بين القوات البحرية الكورية والأمريكية، ودعم قدراتهما الدفاعية المشتركة.ويُعد دخول الغواصة الأمريكية أمس الثلاثاء أول زيارة لغواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية إلى كوريا الجنوبية منذ حوالي عشرة أشهر، وذلك بعد زيارة الغواصة "يو إس إس ألكساندريا" في فبراير الماضي.